В ЛНР задержали налоговика при получении взятки

Уголовное дело возбудило надзорное ведомство. Фото: Генпрокуратура Республики

В ЛНР сотрудники МВД, Генеральной прокуратуры и финансовой полиции задержали руководителя одного из подразделений налоговой службы при получении взятки. Об этом сегодня сообщили в управлении внутренней безопасности финполиции ГКНС.

Факт вымогательства и получения взятки налоговиком был задокументирован во время проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

- Руководитель территориального подразделения налоговой службы, используя свое служебное положение, вымогал и получил от гражданина Республики взятку в сумме 5 000 рублей за сдачу налоговой отчетности и общее покровительство последнему при осуществлении им предпринимательской деятельности, - говорится в сообщении.

Материалы по этому факту были направлены в Генеральную прокуратуру. Надзорное ведомство возбудило уголовное дело по статье 359 УК «Получение взятки».

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