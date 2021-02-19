В ДНР приехала российская рок-певица Юлия Чичерина Фото: архив певицы

Российская рок-певица Юлия Чичерина приняла участие в митинге по случаю шестой годовщины освобождения Дебальцево, который прошел сегодня в центре города. В мероприятии участвовали несколько сотен человек.

- Это действительно очень важная победа, судьбоносная. В том числе и благодаря ей Республика выстояла, - говорили местные жители.

У монумента «Дебальцевская операция. Их имена бессмертны» Юлия Чичерина исполнила песню «На передовой». В память о погибших прозвучали оружейные залпы. После чего присутствующие возложили к монументу цветы.

Напомним, Дебальцево в 2014 году был занят украинской армией. Освобожден 18 февраля следующего года совместной операцией ДНР и ЛНР. Во время отступления ВСУ подорвали крупнейший в Донбассе железнодорожный узел, было разрушено 80 процентов зданий города. Для ДНР было делом чести восстановить Дебальцево.

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