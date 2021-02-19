Басурин: под огнем ВСУ оказались Старомихайловка, Спартак и Коминтерново

Басурин рассказал о ситуации на фронте Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Вооруженные формирования Украины за прошедшую неделю 17 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Под огнем украинских боевиков оказались Старомихайловка, Сигнальное, Луганское и Спартак на донецком направлении, поселки шахты 6/7 и шахты Гагарина на горловское направлении на мариупольском - Ленинское и Коминтерново, - сообщил Эдуард Александрович.

Противник применял ствольную артиллерию, минометы и гранатометы.

Как ранее сообщала «КП», вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 4 раза нарушили перемирие на линии соприкосновения с ДНР. Противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

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