Коронавирус в ДНР, последние новости на 19 февраля 2021 года: Лечение от Covid-19 проходят 5146 пациентов

Сейчас в Республике на кислородной поддержке находятся 956 человек Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

За все время коронавирус в ДНР выявили у 23 394 человек.

- За 18 февраля проведено 461 исследование, из них выявлено 152 случая заболевания и у 18 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, на сегодня на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 5146 пациентов, выписаны – 16 276 человек, летальных случаев – 1972.

В Республике сложной остается ситуация с заболеваемостью воспалением легких.

- За сутки выявлено 71 случай пневмоний, на 13 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 53. Всего на лечении 956 пациентов с пневмониями, из них 451 - на кислородной поддержке (плюс 14 за сутки), - говорится в сообщении.

Всего в мире на 18 февраля 110 826 436 подтвержденных заболевших COVID-19 (плюс 396 021 за сутки).

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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