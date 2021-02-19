Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 170 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 23 394 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- За 18 февраля проведено 461 исследование, из них выявлено 152 случая заболевания и у 18 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодня на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 5146 пациентов, выписаны – 16 276 человек, летальных случаев – 1972.

В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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