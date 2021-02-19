За все время коронавирус в ЛНР выявили у 2940 человек. Фото: архив «КП»

За все время коронавирус в ЛНР выявили у 2940 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 2450 человек, - говорится в сообщении Минздрава.

С начала пандемии медики ЛНР зарегистрировали 258 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.

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