В канун Дня защитника Глава ДНР пообщался с бойцами на передовой

Глава ДНР пообщался с бойцами на передовой. Фото: denis-pushilin.ru
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил передовые позиции Народной милиции ДНР, чтобы пообщаться с военнослужащими, ознакомиться с условиями, в которых они пребывают, и из первых уст узнать о ситуации на линии соприкосновения.
Поводом для визита главы государства стали участившиеся в последнее время обстрелы городов и сел со стороны украинских вооруженных формирований.
- Ощущения от посещения передовой у меня самые положительные. В плане подготовки и боевого духа наших бойцов здесь все в порядке. Ну а в плане эскалации – она слишком явно просматривается на всех проявлениях: и на переговорной площадке, и по количеству прилетов снарядов, мин по нашим позициям. Украина не нацелена на мирное урегулирование конфликта, - сказал лидер государства.
Пушилин подчеркнул, что подразделения Народной милиции находятся в боевой готовности и готовы к любым событиям, в том числе и к контрнаступлению.
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