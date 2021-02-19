В Донбассе ВСУ обстреляли Лозовое. Фото: штаб ООС

Украинские боевики один раз за сутки нарушили перемирие на линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелу подвергся район Лозового,- говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета.

Напомним, что в предыдущие сутки украинские боевики открывали огонь по Калиновке. Тогда они тоже применяли гранатометы крупного калибра.

Сейчас в Донбассе формально действует т.н. усиленное перемирие. Соответствующий документ, принятый сторонами конфликта на минской переговорной площадке, запрещает применять любые виды вооружений, стягивать военную технику, проводить диверсии, оборудовать позиции, а также запускать беспилотные летательные аппараты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В честь 6-летия освобождения Дебальцево развернули 200-метровое Знамя Победы

Жители ДНР и ЛНР провели митинг-реквием в годовщину завершения Дебальцевско-Чернухинской операции (подробнее)