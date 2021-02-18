В честь 6-летия освобождения Дебальцево развернули 200-метровое Знамя Победы

Митинг прошел возле памятного знака защитникам и мирным жителям, погибшим в 2014-2015 годах. Фото: vk.com/mrespublika

Сегодня, 18 февраля, жители республик Донбасса развернули 200-метровое Знамя Победы во время митинга, посвященного шестой годовщине завершения Дебальцевско-Чернухинской операции. Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

Митинг прошел в поселке Чернухино возле памятного знака защитникам и мирным жителям, погибшим в 2014-2015 годах.

Жители республик Донбасса развернули 200-метровое Знамя Победы. Фото: vk.com/mrespublika

- Нашим жителям пришлось взять в руки оружие для защиты своей Родины. Многие отдали свои жизни. Участники Дебальцевско-Чернухинской операции − настоящие герои, о победе которых мы не забудем никогда, − сказал руководитель ОО «МР», депутат Народного Совета ДНР Кирилл Макаров.

Напомним, что тяжелейшие бои в этом районе шли около трех недель. Завершились 18 февраля 2015 года. В Чернухино и Дебальцево было разрушено порядка 80 процентов зданий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Леонид Пасечник - о Чернухино-Дебальцевской операции: Исход этого сражения стал переломным моментом военных действий в Донбассе

Глава ЛНР обратился к жителям по случаю шестилетия окончания операции (подробнее)