Леонид Пасечник - о Чернухино-Дебальцевской операции: Исход этого сражения стал переломным моментом военных действий в Донбассе

Леонид Пасечник обратился к жителям Республики. Фото: АГ Главы ЛНР

Сегодня, 18 февраля, Глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к жителям Республики по случаю шестилетия со дня победы в Чернухино-Дебальцевской операции.

- В 2015 году мы не просто победили, мы освободили своих людей и захваченные украинскими военными преступниками территории, - сказал Леонид Пасечник.

Он отметил, что победа в бою далась нелегко: несмотря на численное превосходство противника, защитники ЛНР были сильнее как физически, так и морально.

– Я благодарен всем участникам Чернухино-Дебальцевской операции: спасибо за подвиг, героизм и самоотверженность. Вечная память тем, кто отдал жизнь за будущее Республик, - подчеркнул Глава ЛНР.

Исход сражения стал переломным моментом военных действий в Донбассе. Представители украинской власти были вынуждены сдать позиции и сесть за стол переговоров.

- К сожалению, итоги Чернухино-Дебальцевской операции не научили руководство Украины делать выводы – Минские соглашения не выполняются. Киевская власть продолжает войну, - заявил Леонид Пасечник.

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