Погода в Донецке: днем 19 февраля будет солнечно и 4 градуса мороза

В Донецке будет солнечно и слегка морозно Фото: Юрий СОБОЛЕВ

19 февраля в Донецке и Донецкой Народной Республике с утра ожидается солнечная погода. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах -10…-4 градусов. Северный ветер будет дуть скоростью от 3 до 5 м/с, порывами до 8 м/с.

В этот день Православная церковь почитает память преподобного Вукола, епископа Смирнского. В народном месяцеслове день прозвали Вукол, Вукол-телятник, жуколы, телятник, телятницы. Считалось, если на Вукола мороз трещит, весна наступит совсем скоро, а лето будет без дождей и очень жарким. Холодный Вукол – в марте тепло будет. Выпадет снег, если ветер засохшими листьями играет. Погода будет замечательной, если заря окрасится в золотой цвет, а горизонт - в фиолетовый.

По прогнозам синоптиков 20 февраля будет облачно. Температура воздуха течение дня будет колебаться от 2 до 8 градусов мороза. Юго-западный ветер будет дуть скоростью от 2 до 5 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке презентуют сборник воспоминаний студентов «Юность моя в огне»

Его составил преподаватель Донецкого национального университета с 60-летним стажем в журналистике Виктор Вовенко (подробнее)