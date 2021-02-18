Житель Тореза украл пенсию у пожилой соседки, которая попросила его снять с карты деньги

Сосед снял деньги в банкомате, а пенсионерке сказал, что выплаты не пришли. Фото: МВД ДНР

Сотрудники полиции задержали ранее судимого 48-летнего жителя Тореза, который похитил деньги с чужой банковской карты. Об этом рассказали в пресс-службе Торезского горотдела МВД.

Выяснилось, что карту вору передала сама пенсионерка. Она хотела, чтобы знакомый снял ее выплаты в размере 5732 рубля, которые должны были зачислить на карту. Сосед согласился выполнить просьбу доверчивой бабушки. вот только деньги решил забрать себе. А женщине сообщил, что пенсию ей, якобы, еще не начислили. и вернул карту.

- Сейчас злоумышленник задержан, дает признательные показания и обязуется возместить потерпевшей ущерб, - сообщил начальник угрозыска Торезского ГО МВД Андрей Комиссаренко.

За кражу, совершенную с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 164 УК ДНР), мужчине светит до 5 лет лишения свободы.

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