Из ЛНР в Россию пытались вывезти крупную сумму украинских денег

Пачки с гривнами были спрятаны в чемодане и под одеждой. Фото: ГТК ЛНР

Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) и Службы пограничной охраны МГБ ЛНР предотвратили незаконный вывоз из Республики 1,2 млн гривен (более 3 млн рублей). Об этом сообщил пресс-центр ГТК.

Большую сумму украинской валюты нашли на пункте пропуска «Червонопартизанск» при осмотре водителя и пассажира легкового автомобиля в принадлежащих им вещах и под одеждой. Пачки с гривнами и машину изъяли. Задержанным светит ответственность по статье 233 Уголовного кодекса ЛНР «Контрабанда наличных денежных средств». А это штраф в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы контрабанды. Либо ограничение свободы на срок до четырех лет, либо принудительные работы до четырех лет.

Кстати, вывозить из ЛНР на одного человека можно до 10 тысяч евро или эквивалент в другой валюте. Задержанные могли без всякой утайки везти на двоих 675 тысяч гривен.

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