В ДНР рассказали, сколько колбасы отправили на экспорт

Внутреннее потребление колбас в ДНР выросло более чем на 17 процентов. Фото: mcxdnr.ru

В минувшем году отечественные мясоперерабатывающие предприятия произвели 13,1 тыс. т колбасных изделий, а также 3,5 тыс. т сушеного, соленого и копченого мяса. Из них 4,3 тыс. т отправили на экспорт в Россию и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

Производство колбасных и мясных изделий в Республике за 2020 год выросло почти вдвое. При этом стоимость колбас ниже, чем в России. Дончанам грех жаловаться на разнообразие ассортимента. Лишь бы денег хватало на деликатесы. Кстати, внутреннее потребление колбасных изделий в ДНР выросло более чем на 17 процентов.

Основную долю производства составляют вареные колбасы – 7,4 тыс. т. Полукопченые колбасы – 1,3 тыс. т, сырокопченые и сыровяленые колбасы – 1,4 тыс. т, иные колбасные изделия – 3 тыс. т.

Крупнейшими производителями являются торговый дом «Горняк», фирма «Колбико», Енакиевский и Горловский мясокомбинаты и предприятие «Профгарант».

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