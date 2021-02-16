В связи с участившимися случаями нападения диких животных на людей и подсобные хозяйства «Комсомолка» решила выяснить, как регулируется популяция хищных животных в лесных хозяйствах Донецкой Народной Республики.Подстрелили напавшего на фермерское хозяйство шакалаМы отправились в Снежнянское лесничество Государственного предприятия «Торезский лесхоз». Сбор был назначен неподалеку от урочища «Леонтьево–Байрак». Дорога оказалась не из легких – снег, слякоть и пересеченная местность. Когда мы прибыли на место, было ощущение, что попали на собрание клуба любителей внедорожников, но иначе никак обычным автомобилем туда не добраться.Урочище «Леонтьево–Байрак» - заповедное, поэтому все мероприятия, связанные с регулирование численности хищных и вредных животных в нем не проводятся, а если их все же нужно провести по показаниям санитарно-ветеринарных служб, то прежде взвешивают все «за» и «против». Затем получают специальное разрешение у экологов, которые следят за выполнением спецрежима особо охраняемых территорий. В соседних охотничьих угодьях предприятия, которые не ограничены особым режимом, все проходит в обычном режиме.Первым делом охотовед проводит инструктаж и делит охотников на две команды – загонщиков и стрелков. Загонщики в ярких жилетках, стрелки – без. Некоторые с охотничьими собаками, все экипированы как участники арктической экспедиции.Сначала мы с потомственным лесником Андреем отправляемся к так называемым кормушкам – подкармливать зверей. По дороге видим много следов, которые ведут к месту трапезы. Кормушки для животных крайне необходимы. Ели тот же фазан будет питаться одним бурьяном, он вскоре станет слабым и может не выжить из–за морозов. Полакомиться сюда приходят фазаны, кабаны, куропатки, козы, косули, зайцы и другие лесные обитатели.Урочище образованно еще в советские времена. Большой лесной массив составляет примерно 1 290 гектар. Лес естественного происхождения, хотя искусственные посадки тоже присутствуют.Лесное хозяйство можно представить, как целую фабрику по производству предметов и сырья для различных нужд. Охотовед лесхоза Василий Павлюченко рассказывает, что часть леса идет на крепежные конструкции в шахтах. Также потребителем леса является местное население, которое отапливает дровами свои дома, кроме того, часть лесопродукции идет на переработку: из нее готовят доску, брус и другие пиломатериалы.Работа лесника достаточно опасная, приходится иметь дело с хищниками, которые хоть и боятся человека, но в критической ситуации могут нанести колоссальный вред.– Несколько лет назад на хутор Красный Октябрь заскочил волк и напал на подворье местных жителей, которые пытались собственными силами бороться со зверем, но тщетно. Пришлось идти на помощь. Пару лет назад подстрелили напавшего на фермерское хозяйство шакала. Задние ноги длиннее, чем передние – как кенгуру, морда страшная, зубы в разные стороны. Скорее всего, он мигрировал из России, – делится своими воспоминаниями Василий Петрович.Высаживают молодые деревьяСамый большой вред хозяйствам наносят волки и лисицы. В этом охотничьем году охотники успели отстрелить 162 лисицы.– Охота у нас запрещена, так как нет закона об охоте. Однако разрешен отстрел вредных и хищных животных, наносящих вред фермерским хозяйствам, также проводятся санитарные отстрелы, – рассказывает главный охотовед.Каждый год силами лесничеств Торезского лесхоза высаживается до 30 гектаров новых лесов. Посадочный материал – ясень, акация, дуб, другие лесные породы деревьев и кустарников выращивают в Шахтерском лесничестве предприятия, где расположен постоянный лесной питомник. Высаживают ясень, клен и ель.Главной головной болью лесников являются незаконные лесорубы. Лесники говорят, что ежегодно передают в правоохранительные органы огромные папки с протоколами, которые составляют на нарушителей. Наказание зависит от того, что фактически вырубили незаконные лесорубы – оно может варьироваться от штрафа до уголовной ответственности. Наказание может быть даже за вырубку кустарника и нарушение почвенного покрова.Для людей, которым необходимы дрова, лесничество предоставляет уже заготовленный материал, который, по словам лесников, заготавливается в достаточном количестве. Люди могут просто приехать в лесничество и приобрести нужное количество дров.Любой желающий может стать охотникомОхота, по словам лесников, это принцип жизни. Среди охотников довольно много династий и потомственных охотников. Один из них – Сергей Иванович Поляков. Он занимается охотой с 1961 года и по сей день. Мужчина говорит, что только благодаря охоте жив и здоров, потому как – это свежий воздух, движение и общение с хорошими людьми.Самым вредным зверем Сергей Иванович называет лису. Охотники стараются вести ее отстрел в первую очередь, что продолжается круглый год, несмотря на то, что отстрел других зверей происходит исключительно циклично.– Лиса выедает до 70 процентов выводков зайца, куропаток и прочей мелкой живности. Так же она – главный переносчик бешенства, но сейчас есть специальная вакцина, которую мы оставляем в лесу и тем самым спасаем лис и других обитателей леса от тяжелой болезни и предотвращаем передачу смертельного вируса другим животным и человеку. Немало вреда наносят и кабаны, которые могут учуять запах кукурузного поля за 12 километров и буквально уничтожить его, если не будет отогнан. Однако охота на кабана пока не разрешена, как и любые иные виды охоты. Так что фермерам приходится тщательно следить за своим урожаем. С началом войны многие кабаны мигрировали к нам из России, – говорит охотник.Война оказала негативное влияние на лесное и охотничье хозяйство, многие виды животных очень сократились в своих популяциях.– У нас осталось мало зайцев. Во время интенсивных боевых действий мы не понимали, что происходит, чем в нас стреляют, а у зверя тоже стресс, как и у нас. Нарушается экосистема, звери плохо разводятся, обычно из выводка зайцев выживает 30 процентов, а тут и хищники, и война, даже следов зайца не видно. Это очень плохо, – отмечает Сергей Иванович.Хотя охота на территории Донецкой Народной Республики пока не открыта, уже сейчас любой желающий может пополнить свои знания о жизни лесных обитателей и получить удостоверение охотника, для этого необходимо обратиться в Государственный комитет лесного и охотничьего хозяйства, пройти образовательный курс и сдать экзамен.- Надеемся в скором времени, леса будут встречать охотников, которые знают, любят и ответственно относятся к лесу и его обитателям. Лесхоз готов предоставлять рабочие места в своих рядах всем желающим, - говорят сотрудники предприятия.Читайте такжеФоторепортаж: В Донецком ботаническом саду ощущается приближение весныКорреспондент «Комсомолки» побывал на территории ботанического сада и в оранжереях (подробнее)