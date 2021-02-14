Все более популярной становится шутка, что весна в Донецке первой приходит в ботанический сад. Здесь массово начинают цвести подснежники и морозники еще в конце февраля.Сейчас в куполе ботанического сада влажно, объектив фотоаппарата запотевает. Сверху падают капли конденсата – на улице минус, а в оранжерее и живописный пруд с золотыми рыбками, и подогрев тропического леса.- К 8 марта ожидаем цветение «Монако», - рассказывает «КП» экскурсовод Любовь Толмачева. - По легенде, так звали девушку из индийского южноамериканского племени. Монако страдала от несчастной любви и, чтобы избранник полюбил ее, варила для него снадобье из цветка.Это ядовитое растение из семейства пасленовых, цветущее яркими фиолетовыми цветками. На второй день цветок начинает бледнеть, а на третий день - становится белым. Поэтому «Монако» еще называют «Вчера – сегодня – завтра».Здесь же Любовь Петровна показывает еще два необычных комнатных растения. «Мужское счастье» и «Женское счастье» растут рядом в разных горшках.- Эти два цветка способствуют гармонии в семейных отношениях, - рассказывает экскурсовод. - А одинокой женщине «Женское счастье», полученное в подарок, помогает найти свою пару.Справка «КП»Донецкий ботанический сад - один из крупнейших в Европе. Площадь его 203 гектара. Был заложен в Богодуховской балке в 1965 году. Ботанический сад в промышленном Донбассе создавался, прежде всего, как научный институт, способный решать его экологические проблемы. Сейчас коллекционный фонд Донецкого ботанического сада насчитывает больше 8 тысяч видов, форм и сортов растений, из них свыше 3 тысяч - тропических и субтропических. Они находятся в пяти оранжереях.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ МВД ДНР проверяют действия двоих сотрудников полиции, которые задержали пьяного мужчинуПроверка началась после появления в соцсети видео задержания (подробнее)