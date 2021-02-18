«Чудом не взорвался!» Пьяные бойцы из 59-й бригады ВСУ сожгли танк вблизи жилых домов

В танке выгорели пороховые заряды и все оборудование. Фото: Пресс-центр штаба ООС

В 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ пьяные бойцы подожгли танк, который находился рядом с домами села Никифоровка Бахмутского (Артемовского) района. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

После подрыва трех десантников 81-й бригады на позициях 59-й бригады в соединение приехали проверяющие. Вместо разминирования территории бойцы танкового батальона бригады двое суток приводили технику в парадный вид: чистили и даже красили боевые машины. Без сна, на холоде. Комбат майор Давидюк разрешал подчиненным греться спиртом. И это привело к очередному происшествию.

- В одном из танков во время запуска подогревателя двигателя вспыхнул огонь внутри боевого отделения машины. В результате выгорели все пороховые заряды, а также все оборудование. Наводчик получил множественные ожоги, – сказал Филипоненко.

Он отметил, что танк чудом удалось потушить и избежать жертв среди мирного населения, неизбежных в случае детонации боекомплекта.

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