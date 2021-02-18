Жительницу ЛНР посадили на три года за попытку передать наркотики брату, который находился в полицейском изоляторе

Женщине назначили наказание ниже нижнего за признание вины и раскаяние Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стахановский городской суд приговорил жительницу Первомайска к трем годам лишения свободы за попытку передать наркотики брату, находившемуся в изоляторе временного содержания (ИВС). Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

В сентябре 2020 года женщина пришла в здание Первомайского горотдела полиции. Она принесла передачу - одежду и продукты питания - своему брату, который в тот момент находился в ИВС. При досмотре сотрудники полиции нашли наркотики.

За незаконный сбыт наркотиков в изоляторе (п. «а» ч. 2. ст. 277 УК ЛНР) задержанной светил срок от 5 до 12 лет колонии.

- Подсудимая вину признала полностью, в содеянном чистосердечно раскаялась. Суд учел ее личность и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, - говорится в сообщении.

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