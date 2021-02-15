Как в ЛНР быстро и бесплатно получить специальность, которая востребована на рынке труда

В минувшем году 605 жителей Республики, ищущих работу, прошли профессиональное обучение по направлениям Фонда социального страхования на случай безработицы (ФССНСБ) ЛНР. Об этом рассказали в ведомстве.- Востребованными были такие специальности, как электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор котельной, повар, машинист экскаватора, слесаря по ремонту автомобилей, - отметили в фонде.Там добавили, что все желающие пройти обучение по программам подготовки, переподготовки, повышения квалификации по востребованным профессиям. Список специальностей, по которым будет проводиться обучение в 2021 году, можно найти на официальном сайте ФССНСБ или уточнить в территориальных отделениях.- Вам не надо тратить несколько лет своей жизни на получение другого профессионального образования. Вы получаете востребованную профессию в короткие сроки. Продолжительность обучения составляет не более шести месяцев, - сообщили в фонде.Там уточнили, что обучение организуется круглогодично - по факту формирования групп. И в соответствии со всеми стандартами профессионального образования. К тому же изучаются только профильные дисциплины. По окончании слушатель получает документ установленного образца о специальности.Очень важно – не надо платить за обучение. Более того, в период обучения предусмотрена выплата материальной помощи – 150 рублей в день, для иногородних - компенсация проезда. А при необходимости обеспечение местом проживания.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛеонид Пасечник: Мы в неоплатном долгу перед отцами, дедами и прадедамиГлава ЛНР поздравил с Днем освобождения Луганска от фашистов (подробнее)