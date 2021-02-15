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Общество

Как в ЛНР быстро и бесплатно получить специальность, которая востребована на рынке труда

Направлением на учебу занимается Фонд соцстрахования на случай безработицы
Анатолий ВАСИЛЬЕВ