Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил соотечественников с Днем освобождения Луганска от фашистов.- Семьдесят восемь лет назад наши соотечественники освободили луганскую землю – Ворошиловград – от фашизма. Сегодня мы с гордостью и огромной благодарностью отдаем дань уважения ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Низкий поклон воинам-освободителям!Благодаря их подвигу и самоотверженности Луганщине была подарена победа, свобода и независимость. Отцы, деды и прадеды заплатили высокую цену за будущее последующих поколений, за что мы перед ними в неоплатном долгу. Наша священная обязанность - хранить память о героизме советского народа, - сказал Глава Республики.Леонид Пасечник высказал сожаление, что не все усвоили трагические уроки прошлого: Украина превратилась в фашистское государство, в котором поощряют бесчинства и ненависть националистов по отношению к Донбассу.- Как и предки каждого из нас, мы не имеем права сдаваться. Луганская Народная Республика отстояла свою правду, права, свободу и не свернет с избранного пути, - подчеркнул Глава ЛНР.Поздравляя с годовщиной освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков, Пасечник пожелал соотечественникам благополучия, взаимопонимания, процветания и мира.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в ДНР, последние новости на 14 февраля 2021 года: Лечение от Covid-19 проходят 7 328 человекМы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 14 февраля 2021 года (подробнее)