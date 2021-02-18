Снаряд, выпущенный с позиции 28-й бригады ВСУ, влетел в комнату жилого дома в Донецке

По Старомихайловске стреляли прямой наводкой из пушки БМП-2. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Вечером в среду, 17 февраля, от обстрела пострадал жилой дом в поселке Старомихайловка на западной окраине Донецка. Снаряд украинских военных пробил крышу и влетел в комнату. Об этом сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин.

- В 17.30 ВСУ начали обстрел окраин города. Под огнем оказался поселок Старомихайловка Кировского района. В частном секторе по улице Краснофлотская, 12 снаряд через кровлю попал в комнату, – говорится в сообщении.

Лишь по счастливой случайности никого из жильцов в этот момент не было в комнате.

Огонь велся с позиций 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ за час выпустили по Донецку и окрестностям более 70 гранат, мин и снарядов БМП-2. Под огнем оказались поселок шахты Абакумова, села Сигнальное и Луганское.

Кстати, обстрел Донецка велся во время заседания Контактной группы.

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