Итоги переговоров Контактной группы: Киев для урегулирования конфликта не предлагает ничего кроме увеличения числа обстрелов

Следующие переговоры Контактной группы состоятся 3 марта. Фото: ДАН

Сегодняшние переговоры Контактной группы в части политических вопросов не принесли результатов. Киев в очередной раз показал свою нежелание осуществлять конструктивную работу на Минской площадке. Об этом заявил полномочный представитель ДНР на переговорах, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

— Буквальное любое наше предложение, направленное на разблокирование переговоров, встречает категорический отпор со стороны Украины. При этом со своей стороны Киев не предлагает ничего, кроме возросшего числа обстрелов нашей территории, разработки поражающих нас в правах законопроектов, агрессивной риторики в СМИ и откровенного саботажа продуктивной работы на мирных переговорах, — отметила Никонорова.

Кроме того, украинские делегаты используют выделенное на переговоры время на дискуссии, которые не относятся к повестке дня.

По словам Никоноровой, подобная ситуация на Минской площадке ситуация вызывает только пессимистичные прогнозы относительно перспектив мирного урегулирования конфликта в Донбассе

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