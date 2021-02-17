Погода в Донецке: 18 февраля ожидается пасмурная погода и небольшой снег в конце дня

18 февраля ожидается морозная и немного ветряная погода Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По прогнозам синоптиков, погода в Донецке и Донецкой Народной Республике 18 февраля ожидается пасмурной. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. В конце дня пойдет снег.

Температура воздуха будет колебаться от -10 до -2 градусов, но в середине дня чувствоваться будет как 8 градусов мороза. Ветер умеренный, возможны порывы. Скорость воздушных потоков в среднем составит 2 – 9 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 18 февраля отмечается день памяти мученицы Агафии. В этот день принято поминать предков.

Наши предки по погоде на 18 февраля могли предсказывать, какими будут весна и лето. Они заметили, если в этот день мороз, то весна будет «дружной», а лето — сухим и жарким.

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