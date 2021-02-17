ДНР предложила провести переговоры по «Минску» с участием ОБСЕ и стран-членов ООН

Переговоры между Республиками Донбасса и Украиной зашли в тупик. Фото: МИД ДНР

Переговоры Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе зашли в тупик. В связи с чем делегаты от ДНР предложили провести следующую встречу с новыми участниками в лице ОБСЕ и стран-членов ООН. Об этом заявила полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

Эта встреча будет иметь вид международной научно-практической конференции «О выполнении Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе». Для удобства всех участников встречи местом проведения конференции мог бы стать Минск.

— Однако, эта идея, как и множество других предложений Республик, не нашла поддержки у представителей Украины, хотя каких-либо внятных и конструктивных контраргументов озвучено не было, — добавила Наталья Никонорова.

По словам дипломата, хоть Киев и отказался от данной инициативы, но идеей заинтересовались эксперты и общественники европейских стран.

— Мы признательны посредникам в лице Российской Федерации, которые положительно оценили нашу инициативу и высказали готовность содействия в проведении данной конференции, — добавила Никонорова.

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