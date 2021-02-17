ВСУ открыли массированный огонь по Донецку

Под обстрелами оказались Луганское, Сигнальное и поселок шахты Абакумова. Фото: пресс-центр штаба ООС

Вооруженные формирования Украины открыли массированный огонь на донецком направлении. Всего за час боевики выпустили больше 70 боеприпасов. Использовались гранаты, мины и выстрелы БМП. Об этом сообщили в оперативной сводке Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что обстрел начался в 18.05. По поселку шахты Абакумова, что находится на западной окраине столицы, было сделано 20 выстрелов из БМП-2 и выпущено 20 гранат из гранатомета. Тем временем, село Луганское атаковали из минометов. Обстрелы велись с позиций боевиков ВСУ в Красногоровке и Славное.

Добавим, что это был не первый массированный обстрел за прошедшие сутки. Ранее, около 17.30 часов, под огнем оказались Сигнальное и Луганское. Всего было выпущено 30 боеприпасов, в том числе 21 мина. Информация о пострадавших мирных жителях или разрушениях гражданской инфраструктуры не поступала.

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