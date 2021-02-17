Все выпускники ДонНУ будут получать дипломы российского образца

ДонНУ подтвердил соответствие подготовки студентов российским образовательным стандартам. Фото: ДонНУ / ВКонтакте

Донецкий национальный университет получил сертификат о прохождении государственной аккредитации в РФ. Это значит, что теперь вуз имеет право выдавать своим выпускникам дипломы российского образца. Об этом сообщил министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков.

— Донецкой национальный университет фактически завершил процесс российской государственной аккредитации по всем направлениям подготовки. То есть, теперь университет полностью, по всем специальностям, работает по российским образовательным стандартам и программам, — рассказал Кушаков.

Кроме ДонНУ российскую аккредитацию также прошли две организации среднего профессионального образования. Это Донецкий техникум ресторанного сервиса и торговли и Донецкий техникум химических технологий и фармации.

Тем временем интеграция образования ДНР в российскую систему продолжается. Свидетельство о прохождении аккредитации планируют получить еще три вуза, два общеобразовательных учреждения и десять организаций СПО только начали работу в этом направлении.

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