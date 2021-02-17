Вторая партия российской вакцины от коронавируса поступит в ДНР уже в этом месяце

Во второй очереди вакцинации планируют прививать все категории граждан Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже в феврале в Донецкую Народную Республику должны доставить вторую партию российского препарата против коронавируса «Спутник V», который будет использоваться для вакцинации всех категорий граждан. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.

— Новую партию планируем разделить паритетно – на спецконтингент и на других жителей, которые записывались на прививку на сайте Минздрава и в лечебных учреждениях, — рассказал Оприщенко.

Напомним, что вакцинация от коронавируса в ДНР началась 1 февраля. Правда, в первую очередь прививали граждан, которые больше подвержены заражению. К ним относятся медики, педагоги, работники социальных служб и сотрудники силовых структур. Все остальные желающие сделать прививку от COVID-19 должны были подать заявку на сайте местного Минздрава.

Также необходимо отметить, что в ДНР обустроено 38 прививочных в городах и районах. Они оснащены всем необходимым оборудованием для хранения препарата и приема пациентов.

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