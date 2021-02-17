Армия Киева за сутки один раз открывала огонь по ДНР

В предыдущие сутки со стороны ВФУ было зафиксировано три нарушения режима тишины. Фото: пресс-центр штаба ООС

Вооруженные формирования Украины за сутки один раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Всего было выпущено восемь гранат на мариупольском направлении. В зоне обстрела оказался населенный пункт Ленинское. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Кроме того, было зафиксировано пять взрывов. Один произошел в 14.45 в районе Новомихайловки, остальные – в 16.29 у Красногоровки. По данным Представительства, взрывы произошли во время проведения боевиками инженерных работ.

Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано.

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