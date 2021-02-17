Еще 732 пациента побороли коронавирус в ДНР

Больше 15 тысяч жителей Республики уже побороли COVID-19 Фото: Алена МАРТЫНОВА

За сутки на лечение от коронавирусной инфекции в медучреждения ДНР поступили 157 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

— Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 16 февраля проведено 740 исследований, из них выявлено 154 случая заболевания (20,8%) и у 3 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

За все время COVID-19 в Донецкой Народной Республике был выявлен у 23 056 жителей, из них лечение продолжают 6058 пациентов, выписаны 15 042 человек, а летальных случаев - 1956.

Министерство здравоохранения напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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