Депутат Народного Совета ДНР Юрий Сивоконенко: На школьной физкультуре нужно избавляться от «скамейки запасных»

Одна из главных причин роста случаев получения травм детьми – малоподвижный образ жизни Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Многие врачи–травматологи считают, что одна из главных причин роста случаев получения травм детьми – малоподвижный образ жизни.

– Раньше дети намного больше времени проводили в подвижных играх, прыгали, бегали, играли на свежем воздухе. Физическая подготовка была такой, что после падений нужна была только зеленка, чтобы обработать рану. Сейчас даже при незначительных падениях бывают переломы. Я не берусь утверждать, но малоподвижный образ жизни дает о себе знать, – говорит врач–травматолог Евгений Жилицын.

Депутат Народного Совета Юрий Сивоконенко много времени уделяет вопросу физического воспитания детей.

– Нам досталось наследие той системы, которая перевела урок физического воспитания в факультатив – хочу – хожу, а не хочу – не хожу. В России я побывал в нескольких школах и спросил: «Как вы боретесь со скамейкой запасных?» Мне ответили: «У нас ее нет. Занимаются все – для каждого найдется что–то по возможностям». Нам нужно также двигаться в этом направлении. Как раньше было? Даже во время уроков зарядку делали. Если мы не изменим наше отношение к физической культуре, то будем иметь проблемы.

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