Погода в Донецке на день: 17 февраля столбик термометра зафиксирует -14 градусов мороза

Погода в Донецке 17 февраля будет морозной Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В среду, 17 февраля, погода в столице Донецкой Народной Республики будет морозной. По прогнозу синоптиков температура воздуха будет колебаться от -14 градусов до -6.

- Ясная погода в Донецке может к вечеру смениться на пасмурную., - говорится в сообщении синоптиков.

Отмечается, что день пройдет без осадков

Утром температура воздуха покажет -12 градусов ниже нуля, днем столбик термометра подымится – до -6 градуса, вечером столбик термометра зафиксирует -10 градусов мороза.

Скорость ветра до 1,8 метра в секунду.

Народный прогноз: Этот день считается одним из самых холодных в феврале - стоят сильные морозы, и идет снег. Наши предки 17 февраля обращали внимание на еловые ветки: если длинные сухие еловые ветви сгибаются -будет метель, а если распрямляются - погода будет благоприятной.

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