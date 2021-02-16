Погода в Донецке на день: 17 февраля столбик термометра зафиксирует -14 градусов мороза

Погода в Донецке 17 февраля будет морозной
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В среду, 17 февраля, погода в столице Донецкой Народной Республики будет морозной. По прогнозу синоптиков температура воздуха будет колебаться от -14 градусов до -6.
- Ясная погода в Донецке может к вечеру смениться на пасмурную., - говорится в сообщении синоптиков.
Отмечается, что день пройдет без осадков
Утром температура воздуха покажет -12 градусов ниже нуля, днем столбик термометра подымится – до -6 градуса, вечером столбик термометра зафиксирует -10 градусов мороза.
Скорость ветра до 1,8 метра в секунду.
Народный прогноз: Этот день считается одним из самых холодных в феврале - стоят сильные морозы, и идет снег. Наши предки 17 февраля обращали внимание на еловые ветки: если длинные сухие еловые ветви сгибаются -будет метель, а если распрямляются - погода будет благоприятной.
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