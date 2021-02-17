Леонид Пасечник: Вакцинация жителей ЛНР «Спутником V» проходит успешно

Вакцинация в ЛНР проходит успешно (архив) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что вакцинация жителей ЛНР российской вакциной «Спутник V» проходит успешно.

- По докладам медиков, вакцина хорошая, практически нет побочных эффектов. Вакцина работает очень хорошо, - сказал глава ЛНР.

Леонид Иванович подчеркнул, что если бы не помощь России, предоставившей вакцину, то ситуация с коронавирусной инфекцией в Республике могла быть значительно хуже.

- На сегодняшний день мы имеем возможность вакцинироваться, имеем вакцину Sputnik V, и все это благодаря помощи Российской Федерации, за это им огромное спасибо, - сказал руководитель Республики.

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