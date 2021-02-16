Глава ЛНР прокомментировал отказ Украины от российской вакцины «Sputnik V»

Глава Республики сделал заявление. Фото: glava-lnr.info
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник считает, что Украина отказалась от вакцины «Sputnik V» и рискнул здоровьем украинцев только для того, чтобы показать свою антироссийскую позицию.
- И это решение принято в тот момент, когда на территории Украины существует пандемия, больницы переполнены, люди нуждаются в вакцинации, - сказал руководитель Республики.
Леонид Иванович отметил, что таким образом, киевские власти, реализуя свои политические амбиции, подвергают опасности жизни и здоровье своих граждан.
При этом Запад, куда так стремится Украина, отказался предоставлять незалежной свою вакцину, - говорит Леонид Пасечник. - На сегодняшний день территория Украины осталась, практически, у разбитого корыта.
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