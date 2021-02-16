Коронавирус в ЛНР: Ни одного зараженного, пять выздоровевших

За сутки выздоровели пять человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что за сутки коронавирус в ЛНР не был выявлен ни у одного жителя.

- Всего по состоянию на 09.00 16 февраля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 2871, - говорится в сообщении ведомства.

В Здравоохранительном ведомстве ЛНР отметили, что за сутки выписано пять человек.

Полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на Covid-19 2386 человек. С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 251 случай смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

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