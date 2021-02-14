Украинские власти не только отказались от поставок российской вакцины «Спутник V», но и от производства этого препарата в Харькове. И теперь свои провалы в вакцинации населения Киев прикрывает вбросами в соцсетях о якобы неэффективности российской вакцины от коронавируса. Особенно настойчиво распространяются фейки на подконтрольной территории Донбасса. Его жители возмущены, что в отличие от них в ДНР и ЛНР полным ходом идет иммунизация. Об этом «Комсомолке» рассказал известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев (позывной «Коммунист»), который ведет проект «Путь Визенталь».ФЕЙКИ СОЗДАЮТ В ЦИПСО- Из Мариуполя нам пишут, что в городских пабликах потоком пошли вбросы о каких-то летальных случаях в России от антиковидных прививок. То же самое распространяется и в других подконтрольных Киеву городах и районах Донбасса, - говорит Виталий Киселев.Он считает, что расчет у ЦИПСОшников (центров информационно-психологических операций) - а за этими слухами торчат их уши – простой. Российские каналы в незалежной под запретом, медведчуковские – тоже, а Порошенко с Ахметовым и Коломойским однозначно будут хвалить только хозяйский «Пфайзер». Вот только сами хозяева теперь все в один голос топят за российскую вакцину.К примеру, американский и насквозь «демократичный» «Блумберг» пишет, что «Спутник V» - крупнейший прорыв современной России». Вот цитата британской «Дейли мейл»: «Европа с надеждой смотрит на «Спутник V». Даже русофобская Польша на страницах издания «Интерия» заявляет, что ее МИДу лучше бы заниматься «не растратчиком Навальным, а закупкой «Спутник V».- А Зеленский просто отказывается от единственной эффективной и безопасной вакцины. Все «Пфайзер» и «Астра Зенеку» ждет. Как модно сейчас говорить: Киев безнадежно отстал от мировых трендов, - подчеркивает известный командир ополчения.Тем временем, в республиках Донбасса с 1 февраля началась вакцинация населения привезенным из России препаратом «Спутник V». А в скором времени ожидают прибытия новых партий, которые позволят проводить широкую иммунизацию среди всех желающих. Украинским властям остается только локти кусать и придумывать новые страшилки про то, как дончан и луганчан якобы насильно прививают.КАК «СЕПАРАТИСТЫ» СРАЗУ ПЯТЬ АМЕРИКАНСКИХ «НОЧНИКОВ» УНИЧТОЖИЛИВместо спасения от пандемии у укронацистов снова война на уме. Одна из причин обострения на линии соприкосновения в Донбассе – масштабная ревизия, которую затеяли американцы. Они интересуются сохранностью ранее поставленного ВСУ оборудования.- Укронацистам позарез нужны «боевые потери» в технике. Вот и лупят по нашим позициям, провоцируя на ответ. Журналистов нагнали – для подтверждения, так сказать, «агрессии», - объясняет Виталий Киселев.В оперативно-тактической группировке (ОТГ) «Восток» прошла информация, что 21 января в районе Красногоровки защитники ДНР сбросили с беспилотника гранату на позиции 28-й механизированной бригады. В результате якобы были уничтожены сразу пять приборов ночного видения AN/PVS-14.- Напомню, эти «ночники» получены ВСУ от США в рамках так называемой «технической помощи» и очень активно распродавались «воинами свитла» налево и направо, - сообщает известный командир ополчения.Сейчас янки требуют предъявить все до единого. Вот в 28-й бригаде и придумали «гранату с беспилотника». А еще под эту же «бомбежку» записали потерю ПТРК «Фагот» и даже БМП!- Мол, так все и было: «злые сепары» сбросили гранату - и прямо в люк БМП, в которой хранились «ночники» и «Фагот». И все, что нажито непосильным трудом – все пропало! Ну прям как Антон Семенович Шпак: «Три магнитофона, три кинокамеры…», - потешается Виталий Киселев.На самом деле эти разгильдяи «Фагот» продали «побратымам» Билецкого, а БМП сожгли сами во время одной из пьянок.Тем временем, начальнику штаба – первому замкомандующего ООС в Донбассе генерал-майору Владимиру Кидоню пришла из Генштаба «вказивка» усилить охрану полевых артиллерийских складов. Особое внимание – и Кидонь в своем распоряжении это продублировал – приказано уделить противодействию диверсионных групп и беспилотников.Дело в том, что количество боеприпасов на этих складах резко отличается от зафиксированного в документах. В меньшую сторону. Поэтому Киев приказал взять хранилища под охрану до приезда проверки.- Кидонь только благодарен за обозначение будущих виновников и уже поставил задачу своим спецназовцам. Так что в ближайшее время укронацисты начнут визжать о «диверсиях», - подчеркивает известный командир ополчения.По его данным, Владимир Кидонь - бывший военный комиссар Киева и до войны был весьма небеден. А сейчас его состояние оценивается в полтора десятка миллионов долларов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОфицеры ВСУ в Донбассе украли имущество из США на 300 тысяч долларовКомиссия из Киева выявила пропажу американских тепловизоров, оптических приборов и средств радиосвязи (подробнее)