СБУ массово собирает кондефициальную информацию в ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские спецслужбы массово начали рассылать запросы на получение кондефициальной информации в ДНР. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Донецкой Народной Республики.

Отмечается, что сообщения с запросом на получение информации приходят с подставных электронных адресов от имени прокуратуры ДНР. Предварительно установлено, что рассылка фальшивых электронных писем осуществляется с территории Украины, и организована представителями украинских специальных служб.

- Поступают запросы с требованиями предоставить служебную информацию и информацию с ограниченным доступом, - говорят в ведомстве. - Подобные запросы направляются, в том числе с адреса электронной почты dej_gpdnr@mail.ru. Этот электронный адрес является подложным и не имеет отношения к прокуратуре ДНР.

В Генпрокуратуре отметили, что не запрашивают информацию через электронные средства связи

- Все запросы, требования и иные документы, издаваемые прокуратурой, направляются на бумажных носителях с указанием фамилии и номера телефона (республиканского оператора сотовой связи «Феникс») конкретного исполнителя, - подчеркнули в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР и ЛНР рассказали, как прошли переговоры с Украиной

16 февраля в режиме видеоконференции прошло заседание рабочей группы по политическим вопросам Контактной группы (подробности)