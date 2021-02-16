Глава ЛНР: Призываю Украину повернуться лицом к Минскому формату

Глава Республики сделал заявление. Фото: glava-lnr.info

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник считает, что решение конфликта в Донбассе возможно только мирным путем.

- Украина не хочет принимать формат Минских переговоров, но я в очередной раз призываю их повернуться лицом к Минскому формату, сесть за стол переговоров, - заявил Леонид Иванович.

Руководитель государства отметил, что Киев постоянно блокирует реализацию Минских соглашений, а также отвергает все конструктивные предложения Республик Донбасса в этом направлении.

- Киевские силовики также продолжают нарушать вступившие в силу в июле 2020 года дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. Украинская сторона зачастую обстреливает не только позиции Народной милиции, но и гражданские объекты Республики, - сказал Леонид Пасечник.

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