Омбудсмен ДНР: Встречи гуманитарной подгруппы превратились в день сурка

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова рассказала об итогах переговоров. Фото: ombudsmandnr.ru

Уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова рассказала, что в ходе очередной видеоконференции гуманитарной подгруппы Контактной группы поднимались вопросы, касающиеся работы пунктов пропуска на линии соприкосновения и обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе.

- Киев по-прежнему уклоняется от выполнения своих обязательств и никакой новой информации о продвижении работы в данном направлении не предоставляет, - сказала Морозова. - Откровенно говоря, из-за такой позиции Украины встречи гуманитарной подгруппы превратились в день сурка.

Дарья Васильевна задается вопросом, сколько еще нужно господину Зеленскому времени, чтобы подписать наконец эти документы, тем самым начав выполнять обязательства по процессуальной «очистке»?

- Сегодня такой вопрос представителям Киева задали уже не только мы, но и координатор подгруппы от ОБСЕ, - отметила омбудсмен ДНР.

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Об этом сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь (подробности)