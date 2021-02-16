Киев продолжает попытки навязать украинское «толкование» Минских соглашений

Война в Донбассе продолжается седьмой год Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинская сторона продолжает блокировать работу по ключевому вопросу урегулирования конфликта - разработке совместного согласованного документа, который должен определить конкретные шаги по реализации Минских соглашений. Об этом сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь.

– Украина продолжает попытки навязать украинское «толкование» Минских соглашений, представить Россию стороной конфликта, игнорируя положения Комплекса мер, который четко определяет стороны конфликта: Киев, Луганск и Донецк, - заявила она.

Ковшарь отметила, что с каждым таким раундом переговоров все явственней становится профанация украинского участия в этом процессе.

- Завтра посмотрим, как на это отреагирует Контактная группа, - подчеркнула пресс-секретарь делегации ЛНР.

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