Кобцева: Украинская сторона не готова к одновременному открытию пунктов пропуска

Станица Луганская - единственный пешеходный пункт пропуска на линии разграничения в ЛНР. Фото: ЛИЦ

В ходе видеоконференции участников рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной группы Киев показал неготовность к одновременному открытию контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения. Об этом сообщила представитель Луганской Народной Республики Ольга Кобцева.

- Сегодня мы услышали, что украинская сторона не готова к одновременному открытию пунктов пропуска, - говорит она. - Со стороны ЛНР в моем лице было доведено, что мы готовы даже сегодня открыть пункты пропуска.

По словам Кобцевой, это возможно при условии, что на «Луганск – Счастье» идет гуманитарный конвой и следует гражданский транспорт, а на «Первомайск – Золотое» следует гражданский транспорт, и Украина обеспечивает пешеходов, гражданских лиц автобусом для проезда в серой зоне.

- Но готовность со стороны Киева не прозвучала, - отметила руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР. - Пункты пропуска со стороны Украины остаются открытыми только на словах украинских представителей".

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