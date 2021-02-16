«Процесс освобождения людей заблокирован по вине украинской стороны»: Представитель ЛНР сделала заявление

Киев блокирует решение вопроса по обмену удерживаемыми лицами Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По вине украинской стороны процесс освобождения удерживаемых лиц – заблокирован. Об этом по итогам видеоконференции участников рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной группы заявила представитель Луганской Народной Республики Ольга Кобцева.

- Если бы украинская сторона выполняла все то, под чем подписались ее представители, то процесс освобождения людей не был бы заблокирован, а на сегодняшний день можно в этом вопросе официально заявить, что процесс освобождения людей заблокирован по вине украинской стороны, - сказала она.

Кроме этого, в ходе Киев показал неготовность к одновременному открытию контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения.

- Сегодня мы услышали, что украинская сторона не готова к одновременному открытию пунктов пропуска, - говорит она. - Со стороны ЛНР в моем лице было доведено, что мы готовы даже сегодня открыть пункты пропуска.

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Об этом сообщила руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева (подробности)