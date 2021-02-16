Украина отказалась гарантировать безопасность родственникам захороненных на подконтрольной Киеву территории ополченцев

Ольга Кобцева сделала заявление. Фото: ЛИЦ

На переговорах рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной группы представители подняли вопрос предоставления безопасности родственникам захороненных на подконтрольной Киеву территории ополченцев. Однако украинская сторона не отреагировала на запрос Республики. Об этом сообщила руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

- Украинская сторона предоставила информацию об установленном ими захоронении 18 человек, которые имеют отношение к шестому отдельному мотострелковому казачьему полку имени Матвея Платова, - сказала она.

Кобцева отметила, что ЛНР обладает и проработала определенную информацию по этому захоронению.

- Сегодня было высказано украинской стороне требование, что мы будем готовы предоставить информацию по данным погибшим людям, если украинская сторона предоставит письменное обязательство, что родственники погибших не будут подвержены политическим репрессиям. Украинская сторона и ее представители в гуманитарной группе предпочли промолчать в данном вопросе, - подчеркнула Ольга Кобцева.

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