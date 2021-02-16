ВСУ обстреляли Сигнальное и Ленинское в ДНР

ВСУ выпустили 15 боеприпасов. Фото: Штаб ООС

Украинские вооруженные формирования три раза за сутки нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины составило три раза. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 15 единиц, - рассказали в СЦКК.

В представительстве рассказали, что под обстрелом киевских силовиков оказались районы сел Сигнальное и Ленинское на донецком и мариупольском направлениях.

- Применялись минометы калибром 82 миллиметра, вооружение БТР и БМП, - сказали в СЦКК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пострадавший во время теракта комбат Народной милиции ДНР Сергей Попов успел вытолкнуть дочь из машины

Военнослужащий понимал, что в случае возгорания автомобиля, ребенок бы мог получить тяжелые травмы (подробности)