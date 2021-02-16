За все время коронавирус в ДНР диагностировали у 22 899 жителей Фото: Андрей АБРАМОВ

По данным проведенных 15 февраля исследований, коронавирус в ДНР выявили еще у 139 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Проведено 413 исследований, из них выявлен 117 случаев заболевания, и у 22 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — сказано в сообщении, - говорится в сообщении Минздрава ДНР.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была диагностирована у 22 899 человек. Из этого числа 14 319 жителей выздоровело. Зарегистрировано 1947 летальных случаев. Лечение продолжают 6 633 пациента.

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