В ЛНР прогремел взрыв на газораспределительном узле

Высота пламени достигает 20 метров. Фото: скриншот видео vk.com/Инцидент Луганск

На газораспределительном узле, расположенном на востоке Луганска, произошел взрыв, повлекший за собой пожар. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Луганской Народной Республики.

- Приблизительно в 23:05 произошел взрыв неустановленного происхождения с последующим возгоранием на газораспределительном узле в Луганске по улице 2-я Беломорская, - говорится в сообщении.

В спасательном ведомстве отметили, что высота пламени достигает 20 метров.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиции и других силовых структур. Газовщики пытаются прекратить подачу голубого топлива в поврежденный трубопровод.

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