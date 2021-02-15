Погода в Донецке на 16 февраля: ясно, без осадков

По данным Гидрометцентра, в Республике на текущей неделе ожидается небольшой снег Фото: Павел ХАНАРИН

Весь день погода в столице Республики будет ясной. Осадков не ожидается.

Утром и вечером столбики термометров покажут -11 градусов мороза, днем температура воздуха будет колебаться в пределах от -6 до -9 градусов ниже нуля.

Ветер северо-восточный, 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление - 753 мм ртутного столба.

Напомним, по данным Гидрометцентра МЧС ДНР, на текущей неделе в Республике ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -5...-10, днем -1...-5 градусов ниже нуля.

16 февраля в народе вспоминают праведных Власия Кесарийского, Анну-пророчицу и Симеона-Богоприимца. С этого дня начинались починки - наши предки готовили орудия для посева весной. В народе говорили: «В починки дед встает чуть свет - чинит сбрую летнюю да бороду столетнюю». Погода на Власия редко бывает теплой, этот день больше известен своими морозами.

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