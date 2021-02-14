В Донецком ботаническом саду хищная орхидея поедает мух

Селекционерами выведено 250 тысяч сортов орхидей. Самая крупная - «Венерин Башмачок» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В орхидную экскурсии не водят. Помещение закрыто, но сами орхидеи, как на ладони. Их цветением можно любоваться через стеклянную стену. Растения подсвечены теплым светом.

- Бывает, посетители хотят пощупать, потрогать орхидеи, а их цветки очень чувствительны к прикосновениям, - объясняют сотрудники ботанического сада.

Здесь цветет «Венерин Башмачок» - единственная в мире крупноцветковая орхидея, которая по форме своего цветка напоминает изящную женскую туфельку. А еще – насекомоядное растение Непентес. Название этого редкого вида образовано от одноименной травы забвения из древнегреческой мифологии. Хищный цветок растет не в земле, а на корягах.

- Смотрите, вот у него красивый кувшинчик с крышечкой, - показывает экскурсовод. - Туда залетает насекомое - внутри кувшин липкий - и крышечка закрывается. Так цветок забвения питается.

О любви к орхидеям говорит тот факт, что в природе этих удивительных цветов найдено 25 тысяч видов, а сортов и гибридных форм выведено 250 тысяч.

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