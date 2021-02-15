Денис Пушилин подчеркнул важность строительных профессий для ДНР

Руководитель государства выразил уверенность в будущих успехах молодежи. Фото: denis-pushilin.ru

Глава ДНР Денис Пушилин встретился со студентами Енакиевского профессионального лицея и ответил на их вопросы. Один из них касался востребованности строительных профессий, которым здесь обучают. Об этом сообщает пресс-служба руководителя государства.

- В 2020 году ваш лицей ремонтировали по Программе восстановления и развития. На этот год запланировано гораздо больше. Но вопрос намного сложнее - у нас действительно очень много разрушений, которые нанесла война. И многое нужно восстановить. Вместо нас это никто не сделает, - сказал Денис Пушилин.

Лидер Республики также подчеркнул: жилищный фонд очень устарел, так как строился еще при Советском Союзе. Необходимо его перестраивать.

- У вас все будет хорошо в плане занятости, - заверил он студентов.

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