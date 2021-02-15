Число вынужденных переселенцев в ДНР оценили в 20 тысяч человек

Из-за боевых действий в Донбассе многие жители Республики лишились своего жилья Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На статус вынужденного переселенца в ДНР смогут претендовать около 20 тысяч человек. Об этом заявила директор департамента по вопросам ветеранов, инвалидов и других категорий Министерства труда и соцполитики ДНР Виктория Пикинер.

- Порядка 20 тысяч человек - это ориентировочный контингент. Сейчас на территории Республики с действующей справкой перемещенного лица у нас 7 тысяч жителей, - отметила она во время общественных слушаний закона «О вынужденных переселенцах», которое прошло в Донецке.

Закон расширил перечень лиц, которые имеют право на получение данного статуса. Так, вынужденными переселенцами могут считаться военнослужащие или участники боевых действий в Республике, имеющие регистрацию на подконтрольной Украине территории, а также люди, чье жилье было частично или полностью разрушено вследствие боевых действий в Донбассе.

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