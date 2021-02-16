Дорожники ЛНР пересядут на новую спецтехнику

В распоряжение Луганского автодора поступили новые дорожные машины. Фото: администрация Лутугинского района ЛНР

Шесть новых машин, среди которых уникальная косилка-кусторез, дорожная фреза, тракторы и погрузчики, пополнили автопарк коммунальных предприятий в ЛНР. Спецтехнику направили в Краснодонский, Лутугинский, Перевальский автодоры и Луганскую дорожную службу. Об этом дорожники рассказали в эфире телеканала «Луганск 24».

- Раньше работали бензопилами, сейчас пришла косилка, трактор. Производительность возрастет, будем больше площадей вырубывать, - рассказал работник коммунального предприятия «Эксплуатационно-линейное управление автодорог» Владимир Ступаков.

А Перевальскому асфальтному заводу передали новый 5-тонный погрузчик.

- Это позволит ускорить работу завода и увеличить выпуск асфальта, который используют на дорогах общего пользования, - отметил начальник Перевальского автодора Игорь Дятлов.

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